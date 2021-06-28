شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يرفض الاعتراف بالقدرات الفنية لموسيمانى ويؤكد: مدرب "محظوظ " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق الإعتراف بالقدرات الفنية للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى بالرغم من تأهله لنهائى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الترجى التونسى ذهابا وإيابا برباعية نظيفة .

وأصر عبد العال أن موسميانى " خلال تصريحات اذاعية " أمه دعياله لأنه قاد الأهلى في تلك الظروف الحالية بعد تفشى وباء كورونا في العالم كله ، وفشل كافة الأندية الأفريقية تدعيم صفوفها بالشكل الملائم – على حد وصفه – وهو ما سهل على الأهلى للحصول على البطولة الأفريقية من العام الماضى ، بالإضافة للوصول للمباراة النهائية من العام الحالي .

وشدد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أنه بارك لمسئولى الأهلى على الحصول على البطولة الحالية عقب مباراة المريخ السودانى في دور المجموعات بعدما كان المارد الأحمر قريبا من توديع البطولة بعدما تأخر بهدفين وأضاع لاعبو الفريق السودانى ركلة جزاء في الشوط الأول كانت كفيلة بتاخر الأهلى بثلاثية إلا أنه ومع هذا المستوى السئ عاد ونجح في التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع مؤكدا أن هذا كان مؤشرا بالنسبة له على تحقيق لاعبى الأحمر للبطولة الأفريقية للعام الثانى على التوالي .

رضا عبد العال : الطرد سر فوز الأهلى على الترجى

وكشف رضا عبد العال أن الأهلى لم يظهر بشكل المعهود أمام الترجى التونسى أول 30 دقيقة ولم نراه إلا بعد ضربة الجزاء والطرد الذى احتسبه حكم اللقاء على أحد لاعبى الفريق التونسى ، مشيرا أن لاعبو الأحمر ظهروا تائهين ومتحفظين في بداية المباراة بشكل غريب ، كاد أن يكلف الفريق هدفا في البداية .

رضا عبد العال : موسيمانى لم يضيف جديد على الأهلى

وشدد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن موسميانى لم يضيف أي جديد حتى الآن على تشكيلة المارد الأحمر بل أظهر الفريق بشكل دفاعى بعدما خاض جميع المباريات بثلاثة لاعبين في منطقة الوسط واللعب بثلاثى هجومى فقط وهو ما أفقد الأهلى هويته بالرغم من عدم وجود فرق على مستوى قوى في القارة الأفريقية في الوقت الحالي .

رضا عبد العال : الأهلى لن يحصل على أى بطولة الموسم المقبل حال استمرار موسيمانى

واختتم رضا عبد العال حديثه بأنه فى حالة استمرار موسميانى على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر فى الموسم المقبل فلن يحصل على أى بطولة نظرا لأن الأندية ستكون عرفت خطته التى يخوض بها مبارياته، بالإضافة لإفتقاره للحلول خلال المباريات الصعبة .

رضا عبد العال يراهن على الدورى الحالى

ويراهن رضا عبد العال على حصول الأهلى على بطولة الدورى فى الموسم الحالى نظرا لصعوبته ووجود عدد كبير من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر وهو ما يصعب من مهمة الفريق مؤكدا أن حصول الفريق الاحمر على البطولة يعد أمرا صعبا فى ظل خوض مباراة كل 3 أيام ، بالإضافة لمعرفة المديرين الفنيين بالمسابقة لطريقة لعب موسميانى .