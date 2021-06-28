ما هو التشكيل المتوقع لمواجهة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2020؟

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

يستضيف ملعب باركين ستاديوم في مدينة كوبنهاجن الدنماركية مواجهة كرواتيا وإسبانيا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" الإثنين.



وكانت إسبانيا احتلت وصافة المجموعة الخامسة بـ5 نقاط من تعادلين أحدهما سلبي مع السويد، و الثاني 1-1 مع بولندا، وفوز ساحق 5-0 على سلوفاكيا.

على الجانب الآخر، احتلت كرواتيا نفس المركز في المجموعة الرابعة بخسارة 0-1 من إنجلترا وتعادل 1-1 مع التشيك وفوز 3-1 على اسكتلندا.

زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، وصيف كأس العالم 2018، يدخل المباراة بعد تأكد غياب نجمه إيفان بيرسيتش عن بقية البطولة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مدرب العين الإماراتي الأسبق من المتوقع أن يعتمد على تشكيل مكون من دومينيك ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع دوموجوف فيدا وجوسيب يورانوفيتش ودوجيه كاليتا كار وجوسكو جفارديول.

وفي الوسط، سيلعب لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش ونيكولا فلاسيتش، وأمامهم ثنائي الهجوم أنتي ريبيتش وبرونو بيتكوفيتش.

على الجانب الآخر، سيعتمد لويس إنريكي مدرب الماتادور في تشكيلته على أوناي سيمون في حراسة المرمى، وأمامه رباعي مكون من جوردي ألبا وإيمريك لابورت وإيريك جارسيا وسيزار أزبيليكويتا.

وفي الوسط سيتواجد كوكي وبيدري وسيرخيو بوسكيتس، أمامهم في الهجوم الثلاثي جيرارد مورينو وألفارو موراتا وبابلو سارابيا.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلعب أولى مباريات ربع النهائي يوم الجمعة المقبل ضد المتأهل من لقاء فرنسا وسويسرا بملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرج الروسية.