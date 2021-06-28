الامارات | كأس أوروبا.. مواجهتان من نار الليلة (بتوقيت الإمارات)

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أوروبا.. مواجهتان من نار الليلة (بتوقيت الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتعل بطولة كأس أمم أوروبا اليوم الاثنين بمباراتين من الوزن الثقيل في دور الـ16 حين يتقابل المنتخبين الإسباني والكرواتي بملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاغن (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، فيما يتواجه المنتخبين الفرنسي والسويسرا على ملعب "ناسيونال أرينا" في بوخارست (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

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