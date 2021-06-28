الامارات | بالفيديو: لاعب مصري يصفع نفسه بعد إهدار ركلة ترجيحية حاسمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لاعب مصري يصفع نفسه بعد إهدار ركلة ترجيحية حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفع لاعب بيراميدز المصري أحمد توفيق نفسه بقوة بعد إهداره ركلة ترجيحية أسهمت في خسارة فريقه أمام الرجاء المغربي (4-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلباً) في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وكان الفريقان قد تعادلا أيضاً ذهاباً من دون أهداف على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ليتأهل الرجاء إلى المباراة النهائية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في العاشر من يوليو المقبل في بنين.

ويذكر أن ركلات الترجيح بين بيراميدز والرجاء شهدت إثارة كبيرة وسجل للرجاء كل من سفيان رحيمي، والوردي، ومحمود بن حليب، ومحمد زريدة، وعبد الإله مدكور، فيما أهدر كل من بن مالانجو، وفابريس نجوما بعد أن تصدى لهما أحمد الشناوي، وأهدر سند الورفلي خارج المرمى تماما.

أما بيراميدز، فسجل له عبد الله السعيد، ومحمود وادي، وأسامة جلال، وأحمد سامي، فيما أهدر رمضان صبحي، ومحمد فاروق، وأحمد توفيق ومحمد حمدي.

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