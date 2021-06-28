شكرا لقرائتكم خبر عن ثمن نهائي يورو 2020 والدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأثنين 28-6-2021، عدة مباريات ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة الأمم الأوروبية والدوري المصري الممتاز.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه منتخب كرواتيا نظيره الإسباني في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، في تمام السادسة مساءً، ويذاع اللقاء عبر قناة bein sports 2 Max.

ويصطدم منتخب فرنسا بنظيره السويسري ضمن منافسات نفس الجولة، في تمام التاسعة مساءً، ويذاع اللقاء عبر قناة bein sports 1 Max.

وفي الدوري المصري الممتاز، يلعب إنبي مع المقاولون العرب، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام السابعة مساءً، ويذاع عبر قناة on time sports 2.

كما يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات نفس الجولة، ويقام اللقاء في تمام السابعة مساءً، ويذاع عبر قناة on time sports 1.

ويذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة عن 26 مباراة، بينما يوجد المصري في المركز الثاني، والأهلي في المكركز الثالث عن 19 مباراة، ويتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة، ومصر المقاصة في المركز السابع بنفس عدد النقاط، ويحل المقاولون في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.