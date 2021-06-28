شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام .. سويسرا تسعى إلى فك عقدتها أمام فرنسا في ثمن نهائي «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود منتخب فرنسا إلى اللعب مباراة مهمة أخرى في بطولة أمم أوروبا 2020 حيث سيواجه نظيره منتخب سويسرا على أرضية الملعب الوطني يوم الأحد، فرنسا لديها منتخب ممتاز في الوقت الحالي وهم المُرشحون للفوز بهذه المباراة.

احتلت سويسرا المركز الثالث في المجموعة الأولى في يورو 2020 ولديها الكثير من العمل للقيام به قبل هذه المباراة، السويسريون يملكون لاعبين جيدين في صفوفهم وسيحملون الكثير من الانتصار الرائع 3-1 على تركيا الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، تمتلك فرنسا بعضًا من أفضل اللاعبين في أوروبا تحت تصرفهم وستكون عازمة على إثبات قوتهم هذا الأسبوع، تصدر المنتخب المُلقب بالـ «الديوك الفرنسية» مجموعة الموت ولكن لديهم مجال للتحسين قبل مواجهة سويسرا.

فرنسا ضد سويسرا وجهًا لوجه:

فرنسا لديها سجل جيد ضد منتخب سويسرا، حيث فازت في 16 مباراة من إجمالي 38 مباراة لعبت بين المنتخبين. نجحت سويسرا في تحقيق 12 انتصارًا ضد فرنسا ويمكن أن تسبب إزعاجًا لخصومها في هذه المواجهة.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين الأوروبيين في 2016 وانتهى بالتعادل 0-0. تطورت فرنسا لتصبح قوة هجومية في الفترة الأخيرة وستحتاج إلى أن تكون في القمة خلال هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

كان أنطوان جريزمان رائعًا مع منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة وظهر في آخر 51 مباراة لعبها منتخب بلاده. مهاجم برشلونة الإسباني لديه 11 هدفا في البطولات الدولية الكبرى لفرنسا ويمكنه تجاوز الرقم القياسي الأسطوري ميشيل بلاتيني في يورو 2020.

يمتلك المنتخب الفرنسي سجلًا قياسيًا بدون هزيمة أمام سويسرا، حيث فشل السويسريون في تحقيق انتصار واحد في لقاءاتهم السبعة السابقة ضد فرنسا. نجحت سويسرا في تحقيق أربعة تعادلات في آخر خمس مباريات ضد فرنسا، وستحتاج إلى تحقيق فوزها الأول على الديوك يوم الاثنين.

يمتلك كريم بنزيما سجلا ممتازا ضد سويسرا، حيث استطاع تسجيل هدف واحد وصنع هدفين في ظهوره الوحيد أمام سويسرا. سجل بنزيما ثنائية ضد البرتغال في وقت سابق من هذا الأسبوع وسيرغب في تكرار الأمر نفسه في هذه المباراة.

صنع شيردان شاكيري التاريخ مع سويسرا الأسبوع الماضي عندما أصبح هداف بلاده في البطولات الدولية الكبرى بسبعة أهداف. مهاجم ليفربول هو تعويذة سويسرا وسيتعين عليه لعب دور رئيسي ضد فرنسا.

فرنسا لديها سجل ممتاز في الآونة الأخيرة في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، حيث خسرت مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة في هاتين المسابقتين. جاءت هزيمتهم الوحيدة خلال هذا الوقت على يد منتخب البرتغال في نهائي يورو 2016.