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الأميركية ماكلافلين تحطم الرقم العالمي لسباق 400م حواجز (51.90 ثانية)

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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يوجين، أوريغون (الولايات المتحدة) : حطّمت الأميركية سيدني ماكلافلين الرقم العالمي لسباق 400 م حواجز، الأحد في يوجين ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، واصبحت أوّل عداءة تنزل تحت حاجز 52 ثانية بتسجيلها 51.90 ثانية اثر مواجهة ضارية مع غريمتها دليلة محمد.

واعتمدت ماكلافلين البالغة 21 عاما استراتيجية ناجعة ضد محمد البطلة الأولمبية والمونديالية.

وكان الرقم العالمي بحوزة محمد أيضا بزمن 52.16 ثانية، سجلته في مونديال الدوحة 2019، عندما حلت ماكلافلين ثانية.

وكان مقررا أن يقام السباق في فترة بعد الظهر، لكنه نقل الى الفترة المسائية بسبب درجات الحرارة المرتفعة في يوجين.

ولم يكن لهذا التغيير تاثير كبير على ماكلافلين ومحمد، فانطلقت الأخيرة بسرعة متصدرة السباق في ظل مطاردة ماكلافلين التي تفوقت في الخط المستقيم الأخير وبدت مصدومة بعد تحطيمها الرقم العالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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