شاهد كيف أهدر رمضان صبحي ركلة جزاء بيراميدز أمام الرجاء بنصف نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - "ملهاش كبير" هكذا وصف محللو كرة القدم في كافة أنحاء العالم ركلات الترجيح، خاصة وإن هناك العديد من النجوم اللامعة في عالم الساحرة المستديرة سبق وأهدروا ركلات الجزاء بأشكال مختلفة، لكن دائمًا يتم تسليط الضوء على هؤلاء النجوم في تلك الحالة نظرًا لكونهم أصحاب نصيب الأسد في الشهرة والنجومية.

رمضان صبحي يهدر ركلة جزاء بيراميدز أمام الرجاء

رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز أهدر ركلة جزاء لفريقه أمام الرجاء المغربى في إياب نصف نهائي الكونفدرالية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس، حيث احتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة شبيبة القبائل الجزائرى.

وسدد كل فريق 8 ركلات جزاء، وكان من المفارقات إن بيراميدز أهدر نصف الركلات وكان على رأسهم رمضان صبحي، الذى سدد الكرة على يمين حارس الرجاء ونجح في التصدي لها، وتلك الركلة كانت هي الأولى التي اهدرت من بيراميدز بعد أن سجل عبد الله السعيد ركلة التقدم.

وجاء ترتيب تسديد لاعبو بيراميدز لركلات الترجيح كالتالى.. عبد الله السعيد – رمضان صبحى "أهدرها" – محمود وادى – أحمد سامى – محمد فاروق "أهدر" – أسامة جلال – أحمد توفيق "أهدر" – محمد حمدى "أهدر".

في المقابل سدد للرجاء.. سفيان رحيمى – بن مالانجو "أهدرها" - سند الورفلي "أهدرها" - زكرياء الوردي – محمود بن حليب - محمد زريدة - فابريس نيجوما "أهدر" - عبد الإله مدكور.

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.