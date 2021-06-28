شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال وليد سليمان.. وكيل أعماله يرد على أخر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حازم الحديدى وكيل أعمال وليد سليمان صانع العاب النادى الأهلى، فكرة أن الحاوى سوف يعلن اعتزاله حال تتويج المارد الأحمر بطلا لأفريقيا بالنسخة الجارية، وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ما علاقة تتويج الأهلى بالبطولة الأفريقية وبين اعتزال وليد سليمان، الحاوى ليس مجرد لاعباً فهو كابتن تاريخى للنادى الأهلى، وعلاقته بالقلعة الحمراء علاقة أبدية ، وليد سليمان سيظل لاعباً فى الأهلى حتى لو بيلعب برجل واحدة".

وتابع حازم الحديدى: "وليد سليمان حتى فى ظل غيابه عن المشاركة فى المباريات يقوم بدور هام فى تحفيز اللاعبين وممارسة مهامه كأحد كباتن الاهلى الذى يحتاجهم بشدة فى هذه الاونة لاسيما فى الامتار الاخيرة من عمر البطولات سواء دوري الأبطال أو الدوري وكأس مصر".

ويضيف: "إذا كان الأهلى يريد أن يعتزل وليد سليمان هذا الموسم فلماذا قام مسئولوه بتمديد عقد الحاوى لمدة موسمين؟".

وأكمل حازم الحديدى:"وليد سليمان تعرض للإجهاد في مران الأهلى أمس الأحد ومن المقرر أن يخضع لأشعة اليوم الاثنين لتحديد حجم إصابته وإمكانية لحاقة بمباراة بيراميدز المقبلة ".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 11 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن ووسرعان مايعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.