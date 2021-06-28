شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة.. "كارتيرون يتسلح بتشكيل الثنائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على خوض لقاء مصر المقاصة، المقرر إقامته فى السابعة من مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد السويس الجديد، بنفس تشكيل المباراة الماضية التى جمعت بين الفريقين، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

وسيكون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته أمام مصر المقاصة واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية التى يتصدر جدول ترتيبها برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة، برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات، وهُزم فى 9 مباريات، فيما سجل لاعبيه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 31 هدفًا.

الزمالك يسعى للحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى، للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى، الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 7 مباريات عن الأبيض، الذى سيكون أمامه فترة توقف طويلة عقب مباراته المقبلة أمام غزل المحلة والتى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يستأنف الأبيض مبارياته بعد ذلك بمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس المقبل، فى الأسبوع التاسع والعشرون من المسابقة المحلية.