شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود لتدريبات الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد محمود لاعب خط وسط النادى الأهلى فى تدريبات فريقه خلال 10 أيام ليصبح جاهزاً قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 17 يوليو المقبل بالمغرب، ويغيب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلي من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبي وثالثة فى الركبة.

ويُنهي محمد محمود خلال الأيام الحالية آخر برامج التأهيل والعلاج ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع المارد الاحمر.

ويخوض فريق الأهلى أربعة مباريات بالدوري مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ،وأوضح مدير الكرة أن لاعبي الأهلي يستحقون الحصول على مكافآت كبيرة بعد الفوز على الترجي ذهاباً وإياباً خاصة وأنهم قدموا عروضاً قوية للغاية .