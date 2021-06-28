شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسين الشحات أيقونة الأهداف القاتلة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسين الشحات نجم الأهلى الأهلى الحالى أيقونة الأهداف القاتلة للقلعة الحمراء، وارتبط أسمه مع جماهير الأهلى برجل المهام الصعبة والحاسمة منذ قدومه للفريق الأحمر.

ونجح حسين الشحات نجم النادى الأهلى فى الحصول على إشادات واسعة من الجماهير الحمراء فى ظل تخصص تسجيل هدف أكثر من رائع فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقي فى شباك الترجى التونسى بعد مجموعة تمريرات سحرية من لاعبو الأهلى انتهت بوضع الشحات للكرة فى مرمى معز بن شريفية ليعلن وصول المارد الأحمر لنهائى دوري الأبطال الأفريقى بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد.

بدأ اللاعب حسين الشحات مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان، وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، ولكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الاماراتى ثم ينضم للأهلى.

وشارك حسين الشحات في 90 مباراة مع المارد الأحمر حتى الآن بجميع البطولات ونجح في تسجيل 20 هدفاً وصنع 16 هدف أخر، وتوج مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب حسين الشحات فى الصور التالية :