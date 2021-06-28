"الجزيري مهاجماً".. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على الدفع بنفس تشكيل الفريق الذي خاض به مواجهة مصر المقاصة في كأس مصر، خلال مواجهة الفريقين في دوري we المصري.

وكان الزمالك حقق فوزاً بثنائية نظيفة على مصر المقاصة في المباراة الماضية في ربع نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري we المصري.

واستقر كارتيرون على الدفع بسيف الدين الجزيري ليقود هجوم الزمالك أمام المقاصة.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مواجهة المقاصة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

ثلاثي ما قبل المهاجم: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.