اتحاد جنوب أفريقيا: تأهل كايزر تشيفز رفع "روح الأمة".. وموسمياني "واحد منّا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

هنأ الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، نادي كايزر تشيفز لبلوغه نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أكد على فخره بإنجازات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

وتغلب كايزر تشيفز على الوداد المغربي 1-0 في مجموع مباراتين الذهاب والإياب، ليواجه الأهلي في نهائي البطولة بعد إقصائه للترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلتقي كايزر تشيفز مع الأهلي في السابع عشر من شهر يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعبر بيان رسمي، قال داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: "كايزر تشيفز قدم قصة خيالية في هذه البطولة".

وأضاف: "بالنيابة عن أسرة كرة القدم، أود أن أتقدم بالتهنئة للاعبي تشيفز والجهاز الفني والإدارة، لقد كان هذا جهدًا جماعيًا وهذا الفوز رفع روح الأمة بأكملها".

وتابع: "نحن فخورون بهذا الإنجاز ونأمل أن يكرر تشيفز رحلة أورلاندو بايرتس عام 1995 عندما ذهبوا لرفع لقب دوري أبطال أفريقيا في أبيدجان.. أشعر أن التاريخ يعيد نفسه هنا."

وواصل: "بطريقة أو بأخرى، سيشهد نهائي 17 يوليو فوز جنوب إفريقيا".

وأكمل: "بيتسو موسيماني هو الذي سيقود الأهلي وبينما نرغب في أن يخرج كايزر تشيفز منتصرا، إلا أن موسيماني هو واحد منا ونحن دائما فخورون بإنجازاته".