لوريس: الجانب الذهني مفتاح النجاح أمام سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يعتقد هوجو لوريس، قائد وحارس مرمى منتخب فرنسا، أن نتيجة لقاء الفريق مع منتخب سويسرا اليوم الاثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، ستتوقف على حالة منتخب "الديوك" في يوم المباراة.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي: "لقد قلبنا صفحة مرحلة المجموعات التي تطلبت الكثير من الجهد.. نحن بصدد الدخول في مسابقة جديدة الآن".

وأضاف لوريس: "في النهج الذي نتبعه، الأمر مختلف تماما، ندرك أنه لا يمكننا ارتكاب خطأ، سيكون هناك كثير من الشدائد، سيكون لدينا فريق رائع يلعب ضدنا وقد حقق أشياء جميلة في السنوات الأخيرة".

وأوضح الحارس الفرنسي: "نعلم أن الجانب الذهني سوف يلعب دورا، سيكون هذا بالتأكيد مفتاح النجاح، ينبغي علينا تقديم أداء بمستوى عال للغاية للوصول إلى الدور التالي".

وتابع بالقول: "يمكننا الاعتماد على ماضينا، وخبرتنا، ولكن هذا لا يكفي، يتعين علينا أن نجمع كل المكونات اللازمة معا لتحقيق النجاح".

وشدد لوريس: "يعني هذا الكثير من الجهد والتضحيات والموهبة والانضباط، علينا أن نكون مستعدين للتغلب على هذا التحدي بالمعنى العقلي، كل هذا كفريق واحد، منذ البداية عشنا هذه المغامرة مع جميع اللاعبين، والطاقمين الطبي والفني. نريد أن نذهب معا قدر الإمكان".

ولم يظهر المنتخب الفرنسي، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، بوجهه الحقيقي في البطولة حتى الآن، حيث استهل مسيرته في المسابقة بالتغلب 1 / صفر على نظيره الألماني، قبل أن يتعادل مع المجر والبرتغال بمرحلة المجموعات.

وتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة السادسة، لكنه ترك مجالا للتحسن، وسوف يتطلع لإظهار قدراته حينما يواجه سويسرا في العاصمة الرومانية بوخارست.