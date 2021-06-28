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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الزمالك في مواجهة المقاصة.. ومباراتان في يورو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

تُستأنف اليوم الاثنين مباريات الأسبوع الـ27 من بطولة الممتاز، بجانب دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويحل نادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نظيره مصر المقاصة، في بطولة دوري we المصري.

وتشهد مباريات دور الـ16 في "يورو 2020"، مواجهتان من العيار الثقيل، حيث يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره الكرواتي، بينما يلعب منتخب فرنسا أمام منتخب سويسرا.

ونستعرض في السطور التالية جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري WE المصري

19:00 إنبي والمقاولون العرب.. اون تايم سبورتس 2

19:00 مصر المقاصة والزمالك.. اون تايم سبورتس 1

يورو 2020

18:00 كرواتيا وإسبانيا.. beIN SPORTS MAX HD1

21:00 فرنسا وسويسرا.. beIN SPORTS MAX HD1

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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