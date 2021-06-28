هازارد: تغلبنا على البرتغال.. ومباراة إيطاليا "معقدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعرب ثورجان هازارد، لاعب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، عن سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى منتخب البرتغال، اليوم الأحد، في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والذي قاد فريقه للتأهل لدور الثمانية.

وقال هازارد: "كان هدفا جميلا، وتغلبنا على المنتخب البرتغالي، حامل اللقب".

وأضاف: "كان الشوط الثاني صعبا للغاية، وكان ينبغي علينا أن نحافظ على الكرة بشكل أفضل".

وتابع :"تشكل الإصابات موقفا صعبا بالنسبة لنا، اتمنى أن يتمكنوا من العودة سريعا. مباراة اليوم كانت مثل النهائي... ومباراة إيطاليا أيضا ستكون معقدة".

وتأهل المنتخب البلجيكي لدور الثمانية بالبطولة بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، ليصعد لمواجهة المنتخب الإيطالي.