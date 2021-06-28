صفقات الهلال | إدارة الزعيم تحسم مصير تركي المطيري

حسمت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، موقف مهاجم وهداف فريق الشباب بالنادي تركي المطيري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوصلت إدارة الهلال إلى اتفاق مع تركي المطيري، لتمديد عقده ثلاثة أعوام مقبلة، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق العاصمي الأول لكرة القدم مع انطلاق استعدادات الموسم الجديد، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وكانت إدارة الهلال أعلنت تفاصيل معسكر الفريق الخارجي، وحددت الاثنين 5 من يوليو المُقبل موعدا لتجمع اللاعبين ومن ثم إخضاعهم للفحوص الطبية الروتينية التي ستتم خلال ثلاثة أيام، وتم رسميا اختيار سالزبورغ بالنمسا مقرا للمعسكر التحضيري، الذي سيبدأ يوم الإثنين 12 يوليو لمدة 20 يومًا ينتهي يوم 2 أغسطس يخوض الفريق خلاله 5 مباريات ودية.

ويصل المدير الفني للزعيم البرتغالي ليوناردو جارديم إلى الرياض، الأربعاء المُقبل من أجل مباشرة مهامه بشكل رسمي، كما طلب معاينة سكنه وزيارة مقر النادي، ومتابعة آخر التحضيرات بشأن إعداد الفريق الأول.

وسيعقد جارديم اجتماعات عدة مع إدارة النادي، من أجل العمل على إنهاء التقرير الفني حتى يقدمه للإدارة؛ لاستقطاب لاعبين سواء محليين أو أجانب يدعمون الزعيم، خلال الميركاتو الصيفي 2021.