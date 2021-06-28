شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مصر المقاصة بهدف الابتعاد بصدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة صعبة عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة في السابعة مساء اليوم، على ملعب السويس في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما وإن الفارس الأبيض يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المقاصة بثنائية يوسف أوباما في بطولة كأس مصر، وتأهل لملاقاة فريق أسوان.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، بينما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.

وضم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح، الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي، الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد حارس المرمى الذى تواجد فى قوائم المباريات الأخيرة. كما شهدت قائمة الزمالك استبعاد محمد عبد السلام وعبد الله جمعة وحازم إمام وحميد أحداد وأسامة فيصل.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جنش في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشو - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتحدث باتريس كارتيرون مع اللاعبين محذرهم من رغبة الفريق الفيومى في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، وعدم التعرض للخسارة الثانية على التوالي من الفارس الأبيض، وهو ما سيصعب المباراة، في الوقت ذاته شدد محمد عظيمة المدير الفني لفريق المقاصة على ضرورة السعي لتحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى في المباراة والعمل على تسجيل هدف مبكر في شباك الزمالك واقتناص الثلاث نقاط التي ستقربه من المربع الذهبى.