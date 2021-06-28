شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت كبيرة فى الأهلي بعد الإطاحة بالترجي والتأهل لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ،وأوضح مدير الكرة أن لاعبي الأهلي يستحقون الحصول على مكافآت كبيرة بعد الفوز على الترجي ذهاباً وإياباً خاصة وأنهم قدموا عروضاً قوية للغاية أمام فريق الترجي بملعبه السبت قبل الماضي ثم في إستاد الأهلي والسلاام أول أمس ، السبت،.

ورغم المكافآت الكبيرة التى تقرر صرفها للاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي في نصف نهائي أفريقيا برباعية نظيفة في مجموع مبارتي الذهاب والعودة إلا أن الجهاز الفني قرر إغلاق باب التأهل للنهائي الأفريقي وطالب لاعبي الفريق بعدم التفكير في النهائي القاري الذي سيلعب فيه المارد الأحمر مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو المقبل بالمغرب ، وشدد لهم على ضرورة التفكير في بطولة الدوري التى سيخوض فيها الأهلي مباريات قوية الفترة المقبلة أولها مواجهة الترجي الخميس المقبل ويرغب موسيماني في الإستعداد الجيد لهذه المباريات المحلية من أجل الفوز فيها وإستعادة قمة الدوري.

على صعيد مباراة الترجي، أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز ، مؤكدا أن فريقه لم يبدأ المباراة بشكل جيد بعكس الترجي لان لاعبيه كانوا متوترين، وكرة القدم لا تعترف بكيف تبدأ ولكن بأن تنجز في اللعب.

وقال موسيماني بعد المباراة إن الكارت الاحمر المبكر سهل من المباراة على فريقه وهو مستحق والبداية تعطي انطباع خاطئ عن المباراة وكان الترجي يرغب في الفوز خارج أرضه وتوقعت أن تكون المباراة مفتوحة، مشددا على أن الكرة ساعد فريقه وجعل فريقه يتسيد المباراة بخلاف فوزه في رادس سهل من المهمة على لاعبيه، وكنا منفعلين من بعض القرارات التحكيمية في كرة ركلة الجزاء وهدف الشحات ولكن الفار ساعدنا.