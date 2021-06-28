شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستدرج المقاولون العرب الليلة على استاد بتروسبورت بالجولة 27 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف إنبى نظيره المقاولون العرب في السابعة مساءاً على استاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع سموحة بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وشدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص، وعدم الاستهتار أمام المقاولون لاقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة النتائج الإيجابية، ومواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ووعد لاعبو إنبي مديرهم الفني بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون تعزز من فرصهم في المنافسة على المربع الذهبي خصوصا أن ذئاب الجبل يعد خصما عنيدا ولن يفرط في الثلاث نقاط بسهولة وسيقاتل أمامهم حتى النهاية.

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة خطة الهروب من شبح مراكز القاع لخطف النقاط الثلاث ، وخلال الدور الثانى خاض المقاولون العرب 7 مباريات، فازوا فى 3 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى، وحافظ ذئاب الجبل على سجلهم الخالى من الهزائم منذ انطلاق الدور الث