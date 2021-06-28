المباراة الحاسمة.. الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على لقب دوري السلة اليوم

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى اليوم الإثنين فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري فى الجولة الخامسة والحاسمة، من نهائي دوري سوبر السلة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتساوى فريقا الزمالك والاتحاد السكندرى في عدد مرات الفوز، بالمباريات التي تم خوضها بمنافساتbest of 5 ، حيث تعادلا 2/2 في المباريات الأربع التي تم خوضها منذ انطلاق الدور النهائي، وتعد مباراة اليوم هي الحاسمة للقب الدورى هذا الموسم.

وسبق أن فاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69، ليتعادل الاتحاد، ويفوز فى الجولة الرابعة بنتيجة 79/81.

وتقام المباريات دون حضور جماهيرى وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة.