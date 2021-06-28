ما هو موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب منتخب بلجيكا موعدا مع نظيره الإيطالي في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2020، بعد إقصاء البرتغال حامل اللقب من ثمن النهائي.



ونجح منتخب بلجيكا في إقصاء نظيره البرتغالي حامل اللقب من دور الـ16 لبطولة يورو 2020، بالفوز عليه بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا.

ويلعب المنتخب البلجيكي في ربع النهائي أمام إيطاليا، يوم الجمعة الموافق 2 يوليو/تموز المقبل، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وتنطلق مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1"، و"بي إن سبورتس ماكس 2"، و"بي إن سبورتس ماكس 3" و"بي إن سبورتس ماكس 4".

وكان منتخب إيطاليا وصل إلى ربع النهائي بعد تفوقه (السبت) على النمسا بنتيجة 2-1 في دور الـ16، في مباراة وصلت للوقت الإضافي.