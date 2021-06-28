شكرا لقرائتكم خبر عن «ستريت وورك أوت».. الشوارع تتحول لملاعب رياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «ستريت وورك أوت» هى عبارة عن رياضة مستحدثة فى مصر، وتم إشهار اتحاد نوعى لها تابع لوزارة الرياضة، فى ظل ارتفاع عدد الممارسين لأكثر من 50 ألفًا، وهى عبارة عن نظام من التمارين فى عدة مستويات من الجهد المبذول التى تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

ويعتمد اللاعبون على إبراز مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الأرض، أو على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن فى تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية كبيرة.

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

والاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، يهدف فى إطار دوره المجتمعى لضمان حق الجميع فى الانتفاع بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية، من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة «فى البيت والشارع والنادى»، وهو ما يجعل من الشوارع المصرية ملاعب رياضية كبيرة.

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة

فعاليات مسابقة «ستريت وورك أوت» ضمن «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي» والتي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزارة الرياضة