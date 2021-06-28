شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يخوض وديتىّ السعودية 13 و16 يوليو بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2006، بقيادة مؤمن سليمان، خوض مباراتىّ السعودية الوديتين يومىّ 13 و16 يوليو المقبل بالقاهرة، ضمن برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويخضع منتخب مصر مواليد 2006 حاليا لمعسكر مفتوح، قبل أن يتم إغلاقه استعدادا لخوض الوديتين قبل الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جهته، أكد مؤمن سليمان أن قوام المنتخب حاليا عبارة عن 35 لاعبا ولكن ظروف كورونا منعته من متابعة قطاع كبير من اللاعبين، وسيتم متابعته خلال الفترة المقبلة كما أن باب المنتخب مازل مفتوحا أمام أى عنصر تستحق تمثيل منتخب مصر.

وتابع أن منتخب مصر سيشارك فى البطولة العربية التى ستقام فى المغرب خلال الفترة المقبلة.

وأكد مؤمن سليمان، أن عليه مسئولية كبيرة وجبارة للغاية خلال الفترة المقبلة بعد توليه تدريب منتخب مصر للناشئين، مضيفا: "أمامنا مجهود جبار وتنظيم من أول يوم من أجل الوصول لقوام جيد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وبالطبع هى مسئولية كبيرة وعلينا أن نكون على قدرها".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى، كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.