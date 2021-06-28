شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات البدرى.. هل يحل أكرم توفيق أزمة الجبهة اليمنى فى المنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى، فى سد ثغرة الجبهة اليمنى لناديه فى مباراتىّ قبل نهائى دورى أبطال افريقيا أمام الترجى التونسى، بعد غياب محمد هانى الظهير الأيمن بسبب الإصابة.

وقدم أكرم توفيق مستوى مميز للغاية فى الجبهة اليمنى أعاد للأذهان مستوى أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، وهو ما جعل الأهلاوية يتغنون برجولة وأداء أكرم توفيق.

ويأتى تألق أكرم توفيق فى الجبهة اليمنى، فى الوقت الذى أعلن فيه حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مؤخرا أنه يعانى من ازمة فى بعض المراكز فى المنتخب وعلى رأسها الجبهة اليمنى واليسرى، وهو ما قد يدفع البدرى للتفكير فى الاعتماد على أكرم توفيق فى الجبهة اليمنى خلال الفترة المقبلة التى تشهد تصفيات كأس العالم 2022.

وضرب النادي الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى ، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).