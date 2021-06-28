شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى الدوري .. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة فى مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما وإن الفارس الأبيض يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على المقاصة بثنائية يوسف أوباما في بطولة كأس مصر، وتأهل لملاقاة فريق أسوان.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة أمام مصر المقاصة في السابعة مساء اليوم، على ملعب السويس في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

ترتيب الزمالك والمقاصة فى جدول الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، بينما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 31 هدف.

قائمة الزمالك لمباراة المقاصة

وضم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح، الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي، الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد حارس المرمى الذى تواجد فى قوائم المباريات الأخيرة. كما شهدت قائمة الزمالك استبعاد محمد عبد السلام وعبد الله جمعة وحازم إمام وحميد أحداد وأسامة فيصل.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاصة

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جنش في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشو - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتحدث باتريس كارتيرون مع اللاعبين محذرهم من رغبة الفريق الفيومى في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، وعدم التعرض للخسارة الثانية على التوالي من الفارس الأبيض، وهو ما سيصعب المباراة، في الوقت ذاته شدد محمد عظيمة المدير الفني لفريق المقاصة على ضرورة السعي لتحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى في المباراة والعمل على تسجيل هدف مبكر في شباك الزمالك واقتناص الثلاث نقاط التي ستقربه من المربع الذهبى.