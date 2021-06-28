شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ خطة الاستعداد للإسماعيلي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العميد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، اليوم، الاثنين، خطة الإعداد لمواجهة الدراويش بالإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها ألأسبوع المقبل.

ويعود الفريق للتدريبات الجماعية، بعد راحة لمدة يومين حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع المحلة بالجولة الماضية، فيما كلف حسام حسن جهازه المعاون بمتابعة لقاء الإسماعيلى وسموحة أمس، وإعداد تقرير فني عنها، قبل المباراة المرتقبة التي تجمع زعيم الثغر بنظيره الإسماعيلى.

وكافأ حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة 48 ساعة، رغم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زعيم الفلاحين.

وقرر العميد إراحة اللاعبين منعا للإجهاد، خاصة أن المباراة المقبلة للفريق أمام الإسماعيلي ستقام الأسبوع المقبل على ملعب الإسماعيلية في الجولة 28 من الدوري.

ومن المنتظر أن يعود الفريق السكندري للتدريبات الجماعية مساء الإثنين المقبل في إطار الاستعدادات للدراويش في المواجهة الجماهيرية المرتقبة.

انتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق خالد الغندور، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، في الدقيقة 21، عقب استغلال كرة عرضية من قِبَل صبرى رحيل، بينما جاء هدف التعادل عن طريق هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة بالدقيقة 52 عقب تسديدة رائعة بمرمى الحارس محمد صبحى، وأهدر فتحى مبروك ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.