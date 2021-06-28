شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يسجل من الجول للجول.. حكاية المواجهة الوحيدة بين الأهلى وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، وستكون هذه هى المباراة الثانية التى تجمع الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

فلقد جاءت المواجهة الأولى بينهما فى 15 مارس عام 2002 حينما توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي 4-1، في مباراة أحرز فيها عصام الحضري هدفه الشهير "من الجول للجول"، فبعد الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه على حساب منافس من جنوب أفريقيا (ماميلودي صنداونز) في النهائي، كان الأهلي على موعد مع لقبه الأول تاريخياً في كأس السوبر وأمام منافس آخر من جنوب أفريقيا أيضاً هو كايزر تشيفز

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

تقدم خالد بيبو للأهلي في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل نزاما للفريق الجنوب أفريقي، في الدقيقة 15،ثم سجل قائد الأهلي حسام غالي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 30 ، وأحرز الهدف الثالث عصام الحضري، في الدقيقة 65، قبل أن ينهي سيد عبد الحفيظ آمال كايزر تشيفز بعدها بأربع دقائق بهدف رابع.

أطلق الحضري صاروخا ارتد من القائم لجسد الحارس الذي كان يهم بالعودة إلى مرماه فتدخل المرمى معلنة الهدف الثالث ودخول الحضري التاريخ بعد الهدف الرائع.