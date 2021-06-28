شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو الهداف التاريخى لمواجهات الأهلى ضد أندية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الأهلى موعداً مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، بعدما أطاح المارد الأحمر بالترجى التونسى فى الدور نصف النهائى للبطولة، فيما أطاح بطل جنوب أفريقيا بمنافسه الوداد المغربى.

ويقام نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021 يوم 17 يوليو المقبل فى ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

تاريخ طويل جمع الأهلى بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 26 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 12 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة ثمانى مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الاهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «تسع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 35 مرة، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى السابق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.