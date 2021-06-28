شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: كهربا لازم يبحث في نفسه ونتائج بيراميدز لا تناسب إمكانيات لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي سابقا، أن النتائج التي يحققها نادي بيراميدز، سواء في الدوري أو الكونفدرالية لا تتناسب مع إمكانيات لاعبيه الكبيرة، ولازم تكون هناك وقفة إدارية.

وقال طه إسماعيل، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الأهلي يمتلك حقوق الملكية الفكرية في الحصول على المركز الأول والـ90+ وقادر على حسم البطولات على الرغم من صعوبة مباراة كايزر تشيفز؛ لأنه يدافع بصلابة كبيرة ويعتمد على المرتدات، والوداد فشل في مباراتين في التسجيل في مرماه".

وأضاف طه إسماعيل: "كهربا لا بد أن يبحث في نفسه بسبب تراجع مستواه وإعادة نفسه من جديد حتى يصبح لاعبا مؤثرا في الأهلى، وموسيمانى مدرب عادل وسيمنح الجميع الفرصة".

وتابع طه إسماعيل: "محمد الشناوى يمتلك شخصية القائد وهو قدوة لباقى اللاعبين ومستواه القوى ظاهر جدا وحامى الأهلي، ويظهر دائما بمستوى ثابت ويعد الأبرز في الفترة الحالية".

وعن بيراميدز، قال: "هناك أسباب غير مفهومة لخسائر بيراميدز المتتالية في الدورى والكونفدرالية؛ لأن نتائجه لا تتناسب مع إمكانيات وقدرات اللاعبين الموجودة، ولازم تكون فيه جلسة مصارحة بين الإدارة واللاعبين والمدرب، ومعرفة سبب الإخفاقات المتتالية التي يمر بها الفريق".