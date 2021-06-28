شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات محلية تنتظر الأهلى قبل مواجهة كايزر تشيفز بالنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى أربعة مباريات بالدوري مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

حدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات للنادى الأهلى بالدوري الممتاز، من ضمنها كل لقاءاته المؤجلة على أن تكون بداية مباريات المارد الأحمر أمام بيراميدز، وجاءت مواعيد المباريات المحددة من جانب اتحاد الكرة على النحو التالي:

الأهلى & بيراميدز ( الخميس 1 يوليو).. 9 مساءً على ستاد السلام بالجولة 27 للدوري

سموحة & الأهلى ( الاحد 4 يوليو)..9 مساء على ستاد الاسكندرية بالجولة 28 للدوري

المقاولون العرب & الاهلى ( الخميس 8 يوليو)..9 مساء على ستاد بتروسبورت "مباراة مؤجلة"

مصر المقاصة & الأهلى( الاحد 11 يوليو)..5 عصراً على استاد الجيش بالسويس "مباراة مؤجلة"