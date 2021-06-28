يورو 2020 | بعد إصابته أمام البرتغال، هل يكمل هازارد البطولة مع منتخب بلجيكا؟

عادت الإصابات لتلاحق نجم وقائد منتخب بلجيكا إيدين هازارد خلال يورو 2020، حيث خرج مصاباً في آخر دقائق المباراة التي شهدت فوز الشياطين الحمر بهدف نظيف على البرتغال في دور الـ 16 من بطولة كأس أوروبا مساء أمس الأحد.

ورغم ضمان منتخب بلجيكا لبطاقة التأهل لدور الثمانية بفضل هدف اللاعب ثورجان هازارد في نهاية الشوط الأول، إلا أن خروج قائد الفريق إيدن هازارد في الدقيقة 87 شكل النقطة السوداء في ليلة منتخب بلجيكا خشية فقدانه أمام إيطاليا في ربع نهائي البطولة.

واضطر نجم ريال مدريد للخروج من المباراة قبل نهايتها بدقائق قليلة، بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ الخلفية (الهامسترينغ) ليعيد إلى الأذهان سلسلة غياباته المتكررة مع النادي الملكي في آخر موسمين.

ما هي مدة غياب هازارد، و هل يكمل يورو 2020 مع بلجيكا؟

قدم هازارد أمام البرتغال واحدة من أفضل مستوياته في آخر عامين بشهادة كل من شاهد المباراة، وكان أبرز نجوم اللقاء، ليترك انطباعًا جيدًا لدى جمهور ريال مدريد المشتاق لرؤية مستواه الحقيقي الذي كان عليه مع تشيلسي في السنوات الماضية، لكن الفرحة بعودته إلى بعض من مستواه لم تدم ويبدو أن بلجيكا وريال مدريد سيفتقدون لخدماته من جديد، والبداية في مباراة ربع نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بعد أيام قليلة.

وقال المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز عند سؤاله حول إصابة إيدين هازارد أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية وأضاف: لا أستطيع التأكيد على مشاركته أمام إيطاليا من عدمها، لننتظر ونرى.

من جانبه أكد شقيقه ثورجان هازارد أن إيدين قدم كل ما بوسعه أمام البرتغال، مضيفًا: من الممكن للحكم أن يعلن عن خطأ له في 3 مرات، نحن نحتاجه هو ودي بروينه.

وتابع ثورجان: بالنسبة لي كان إيدن هازارد أفضل لاعب في المباراة، كان يجب أن يحصل على الجائزة.

يذكر أن منتخب بلجيكا فقد النجم الآخر كيفين دي بروينه خلال مباراة البرتغال، وسط شكوك حول مشاركته أيضاً في ربع النهائي أمام إيطاليا، ما يجعل مهمة روبيرتو مارتينز في تعويض هازارد ودي بروين معاً في غاية الصعوبة.