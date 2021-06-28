شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تصطدم بإسبانيا.. وفرنسا فى مأزق أمام سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار محبى كرة القدم، صوب مدينتى كوبنهاجن الدنماركية وبوخارست الرومانية لمتابعة مباراتى دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

حيث يلتقى عند السادسة مساء منتخبا كرواتيا مع إسبانيا، على استاد باركن ستاديون، بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك، فى لقاء قوى يسعى من خلاله كل منتخب لتأكيد تفوقه والتأهل لدور الثمانية.

يدخل كرواتيا المباراة وقد تأكد غياب إيفان بيريسيتش عن اللقاء، عقب إعلان إصابة اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بفيروس كورونا.

فى المقابل، حرص لويس إنريكى، مدرب المنتخب الإسبانى، على رفع الضغوط عن كاهل لاعبيه فى معسكر الفريق الذى سبق المباراة، باصطحابهم لتناول الغداء فى مطعم بوسط مدريد، وهذه هى المرة الثالثة التى يصطحب فيها المدرب اللاعبين خارج المعسكر لتناول الطعام.

ويستضيف استاد أرينا ناسيونالا بمدينة بوخارست برومانيا مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى منتخبا فرنسا وسويسرا.

وتعانى فرنسا بطلة العالم من تزايد الإصابات فى صفوف فريقها، قبل مواجهة اليوم. حيث خرج المدافع الأيسر لفرنسا، لوكاس هرنانديز، فى الشوط الأول من مباراة البرتغال، بسبب إصابة فى الركبة، ولاتزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته.

من ناحية أخرى، حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على النمسا، بنتيجة (2-1)، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب ويمبلى فى إطار مواجهات دور الـ16 من يورو 2020.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن 3 لاعبين شاركوا على مقاعد البدلاء تمكنوا من التسجيل فى الأشواط الإضافية لأول مرة فى التاريخ سواء ببطولة اليورو أو كأس العالم، بعدما سجل الثلاثى كييزا وبيسينا وكالادزيتش.

وأضافت أن منتخب إيطاليا سجل رقما قياسيا وغير مسبوق، بعدما حقق الفوز الـ 12 على التوالى، متخطية بذلك الرقم القياسى الذى سجله المنتخب فى 2019 بـ11 فوزا تحت قيادة روبرتو مانشينى أيضًا.

فيما أوضحت شبكة «سكواكا» أن إيطاليا حققت رقما تاريخيا أيضًا بأطول سلسلة لا هزيمة فى تاريخ المنتخبات، بـ 31 مباراة دون هزيمة. وأكدت أنه خلال تلك المباريات، فاز الأزورى بـ 26 مباراة، بينما تعادل فى 5، وسجل الأزورى 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه فى 23 مباراة بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف. وتابعت «سكواكا» أنه منذ عام 2000، نجح منتخب إيطاليا فى الوصول إلى الدور ربع النهائى فى 5 من آخر 6 شارك فيها فى البطولة.