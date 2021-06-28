شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور تفرض التعادل على البرازيل وتتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز لأول مرة في 11 مباراة لكنه نجح رغم ذلك في الفوز بصدارة المجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية بعد تعادله 1-1 مع الإكوادور في جويانيا اليوم الأحد.

وبهذه النتيجة في الاستاد الخالي بالمدينة الواقعة في وسط البرازيل، فشل المنتخب البرازيلي في الانتصار لأول مرة منذ خسارته 1-صفر أمام الأرجنتين وديا في نوفمبر 2019.

وكانت الدولة المضيفة ضمنت بالفعل التأهل في صدارة المجموعة الثانية وأراح المدرب تيتي العديد من لاعبيه الأساسيين ومنح فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية لجابرييل باربوسا وإيفرتون ودوجلاس لويز وفابينيو ودوجلاس لويس.

وتألق لوكاس باكيتا في غياب اللمسة الإبداعية التي كان يوفرها نيمار في الهجوم لكن أغلب لاعبي الصف الثاني الآخرين فشلوا في ترك بصمة رغم تقدم البرازيل 1-صفر بنهاية الشوط الأول بفضل ضربة رأس من المدافع إيدر ميليتاو.

وفاز المنتخب البرازيلي بمبارياته الثلاث الأولى في المجموعة لكنه تراجع على نحو مفاجئ في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني وعادل البديل أنخيل مينا النتيجة للإكوادور بتسديدة قوية في الدقيقة 53.

ولم يستعد المنتخب البرازيلي تفوقه إلا بعد اشتراك كاسيميرو بدلا من دوجلاس لويز بعد مرور 60 دقيقة.

غير أن الفريقين لم يصنعا العديد من الفرص الحقيقية ولعب الطرفان بهدوء في ظل التعادل الذي كان يناسب كل منهما.

وبعد فوز بيرو 1-صفر على فنزويلا في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية، انضمت بيرو إلى البرازيل وكولومبيا والإكوادور في دور الثمانية بينما خرجت فنزويلا من البطولة.

وتضرر المنتخب الفنزويلي بشدة في المراحل الأولى من البطولة عندما أصيب ثمانية من لاعبيه على الأقل بكوفيد-19.

وستتحدد مواجهات دور الثمانية غدا الاثنين بعد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وضمنت الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي بالفعل التأهل إلى دور الثمانية. وخرجت بوليفيا من البطولة بعد خسارتها مبارياتها الثلاث حتى الآن.