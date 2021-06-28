شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنكوش».. نجم الأهلي السابق يسخر من خسارة بيراميدز في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، على خروج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية بعد خسارته أمام الرجاء المغربي.

وتعرض بيراميدز للخسارة أمام الرجاء المغربي بنتيجة 5- 4، بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على مركب محمد الخامس، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

وكتب أسامة حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، عقب نهاية مباراة بيراميدز والرجاء: «الفنكوش»، وذلك في إشارة منه إلى فشل الفريق السماوي في تحقيق حلمه بالوصول إلى نهائي الكونفيدرالية والتتويج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه.