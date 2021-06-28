عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوبا أمريكا.. الإكوادور تعبر بهدية البرازيل.. وهدف هلالي يؤهل بيرو

الإثنين 28 يونيو 2021

الخليج 365

أهدى منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، بعدما تعادل معه بنتيجة 1-1.



وواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وسقط منتخب البرازيل في أول تعادل له ببطولة كوبا أمريكا 2021، بعدما نجح في الفوز بمبارياته الـ3 الماضية.

وسجل إيدير ميليتاو هدف التقدم لمنتخب البرازيل في الدقيقة 37، قبل أن يعادل آنخيل مينا النتيجة لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع.

واستغل منتخب الإكوادور الهزيمة التي تعرض لها منتخب فنزويلا أمام بيرو بنتيجة 0-1، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل هدف بيرو الوحيد أندري كاريلو، لاعب الهلال السعودي، في الدقيقة 48 من عمر المباراة، ليصعد بمنتخب بلاده إلى ربع النهائي.

بهذا الهدف، رفع منتخب بيرو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد فنزويلا عند نقطتين في المركز الخامس والأخير.

وتنص لوائح بطولة كوبا أمريكا على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ4 الأولى من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وبناء على ذلك تأهلت منتخبات البرازيل وبيرو وكولومبيا والإكوادور إلى الدور ربع النهائي، بينما ودع منتخب فنزويلا صاحب المركز الخامس.