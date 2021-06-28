بواتينج يترك التحليل لأجل هيرتا

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وكان بوايتنج (34 عاما) بصدد العمل حتى نهاية بطولة أمم أوروبا يوم 11 يوليو، وفي البداية عانى من أجل الحصول على إعفاء من عقده.
ولكن نادي هيرتا ذكر أمس أنه تم التوصل لحل وسينضم بوايتنج لتدريبات ما قبل الموسم يوم الأربعاء، بعد يوم من آخر تواجد له في شبكة (أيه. أر. دي).
ويبدأ فريق هيرتا برلين الموسم المقبل بمواجهة كولون يوم 14 أغسطس.
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