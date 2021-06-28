شكرا لقرائتكم خبر بواتينج يترك التحليل لأجل هيرتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم لاتفاق مع شبكة (أيه. أر. دي) لإعفاء كيفين برينس بواتينج من عقده كمحلل لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، لكي يتمكن من حضور تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد.

وكان بوايتنج (34 عاما) بصدد العمل حتى نهاية بطولة أمم أوروبا يوم 11 يوليو، وفي البداية عانى من أجل الحصول على إعفاء من عقده.

ولكن نادي هيرتا ذكر أمس أنه تم التوصل لحل وسينضم بوايتنج لتدريبات ما قبل الموسم يوم الأربعاء، بعد يوم من آخر تواجد له في شبكة (أيه. أر. دي).

ويبدأ فريق هيرتا برلين الموسم المقبل بمواجهة كولون يوم 14 أغسطس.