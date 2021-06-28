بيل: أسئلتكم غبية.. سأستمر مع المنتخب

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وقال بيل في تصريحات إعلامية أمس «أود مواصلة اللعب مع منتخب ويلز».
وانسحب بيل (31 عاما) من مقابلة إعلامية مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» دون تقديم أي إجابة، عندما سئل عما إذا كان سيستمر في اللعب للمنتخب الويلزي بعد خروجه أمس الأول من يورو 2020 بالهزيمة 0 - 4 أمام الدنمارك.
وقال بيل «الناس يوجهون أسئلة غبية دائما. أحب اللعب لمنتخب ويلز. سأواصل اللعب للمنتخب حتى اعتزالي كرة القدم». وخاض بيل الموسم الماضي ضمن صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، ولكنه يستعد الآن لعامه الأخير في عقده مع الريال.
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