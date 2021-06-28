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بيل: أسئلتكم غبية.. سأستمر مع المنتخب

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف نجم كرة القدم الويلزي الشهير جاريث بيل، عن نيته بالنسبة لمستقبله الدولي مع منتخب بلاده قائلا إنه يرغب في الاستمرار مع المنتخب لما بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

وقال بيل في تصريحات إعلامية أمس «أود مواصلة اللعب مع منتخب ويلز».

وانسحب بيل (31 عاما) من مقابلة إعلامية مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» دون تقديم أي إجابة، عندما سئل عما إذا كان سيستمر في اللعب للمنتخب الويلزي بعد خروجه أمس الأول من يورو 2020 بالهزيمة 0 - 4 أمام الدنمارك.

وقال بيل «الناس يوجهون أسئلة غبية دائما. أحب اللعب لمنتخب ويلز. سأواصل اللعب للمنتخب حتى اعتزالي كرة القدم». وخاض بيل الموسم الماضي ضمن صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من الإسباني، ولكنه يستعد الآن لعامه الأخير في عقده مع الريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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