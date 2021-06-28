شكرا لقرائتكم خبر بيل: أسئلتكم غبية.. سأستمر مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نجم كرة القدم الويلزي الشهير جاريث بيل، عن نيته بالنسبة لمستقبله الدولي مع منتخب بلاده قائلا إنه يرغب في الاستمرار مع المنتخب لما بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

وقال بيل في تصريحات إعلامية أمس «أود مواصلة اللعب مع منتخب ويلز».

وانسحب بيل (31 عاما) من مقابلة إعلامية مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» دون تقديم أي إجابة، عندما سئل عما إذا كان سيستمر في اللعب للمنتخب الويلزي بعد خروجه أمس الأول من يورو 2020 بالهزيمة 0 - 4 أمام الدنمارك.

وقال بيل «الناس يوجهون أسئلة غبية دائما. أحب اللعب لمنتخب ويلز. سأواصل اللعب للمنتخب حتى اعتزالي كرة القدم». وخاض بيل الموسم الماضي ضمن صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، ولكنه يستعد الآن لعامه الأخير في عقده مع الريال.