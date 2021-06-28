هالاند ينفي إنفاقه 500 ألف يورو بمطعم

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وكتب مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على تويتر مساء أمس الأول «أعتقد أنهم نسوا الأطباق الرئيسية. أخبار كاذبة»، وأرفق تغريدته بصورة تعبيرية للمهرج (إيموجي كلاون) وصورة يد موضوعة على الوجه.
وكانت صحيفة «سبورت تايم» اليونانية ذكرت أن هالاند (20 عاما) أنفق هذا المبلغ خلال زيارة استغرقت 6 ساعات لمطعم في جزيرة ميكونوس، وأنه دفع 30 ألف يورو إكرامية للعاملين (بقشيش).
ويبدأ هالاند الخميس المقبل التحضير للموسم الجديد من الدوري الألماني تحت قيادة المدير الفني الجديد ماركو روزه.
ورغم أن جزيرة ميكونوس معروفة بأسعارها الفلكية، وظهور تقارير في كل صيف تتحدث عن أن تناول وجبة خفيفة وبعض المشروبات هناك يمكن أن يكلف مئات اليوروهات، فإن من الصعب إنفاق نصف مليون يورو في زيارة لمطعم هناك.
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