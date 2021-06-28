نزلة وجرح بالرأس يضعفان وضع المانشافت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب اللاعبان أنطونيو روديجير وإلكاي جيوندوجان عن تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) أمس بسبب إصابة الأول بنزلة برد والثاني بجرح في الرأس.

ويمثل غياب اللاعبين صدمة للمدرب يواخيم لوف قبل المباراة المرتقبة مع المنتخب الإنجليزي غدا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) كونهما من العناصر الأساسية.

وكان جيوندوجان أدى تدريبات خفيفة أمس الأول لكنه غاب عن تدريبات أمس.

ورغم غيابهما عن التدريبات، سيظل اللاعبان ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى لندن اليوم حسبما أكد الاتحاد الألماني، مما يعني أن اللاعب لوكاس كلوسترمان سيكون الوحيد الغائب عن قائمة الفريق في هذه الرحلة.

وفي المقابل، سيكون اللاعب توماس مولر جاهزا لهذه المواجهة الصعبة على استاد ويمبلي رغم الإصابة التي عانى منها في الركبة.

ويطمح المنتخب الإنجليزي، الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في البطولة الحالية حتى الآن، إلى الفوز بلقبه الثاني فقط في البطولات الكبيرة وهو الأول له منذ 55 عاما وبالتحديد منذ الفوز على أرضه بلقب كأس العالم 1966.

وصرح مولر إلى «ماجنيتا تي في» قائلا «نريد بالطبع مواصلة جراح المنتخب الإنجليزي في البطولات»، في إشارة للكبوات العديدة التي تعرض لها الفريق الإنجليزي في البطولات الكبيرة على مدار العقود الماضية بعد فوزه بلقب مونديال 1966.

ومنذ خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في نهائي مونديال 1966 في مباراة امتدت لوقت إضافي، فاز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 3 مرات في 1974 و1990 و2014 بعدما توج سابقا بلقب المونديال للمرة الأولى في 1954، كما فاز باللقب الأوروبي 3 مرات في 1972 و1980 و1996.