شكرا لقرائتكم خبر 128 لاعبا ببطولة البلياردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقيم حفل افتتاح البطولة برعاية نائب مدير مكتب وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود، الذي دشن البطولة بضربة البداية.
وقدم عبود شكره لمركز لي دايمنود على تنظيم البطولة، كما أكد على دعم الوزارة لكل المناشط والبطولات الرياضية، وتسهيل كل الصعاب لشباب الوطن.
وعن انتقاد اللاعبين قلة الدعم من الاتحاد السعودي للبلياردو، أكد بن عبود «مسؤوليتنا ومكانتنا في منطقة مكة ممثلة بمكتب وزارة الرياضة بجدة في التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسهيل إقامة مثل هذه البطولات وتوفير التصاريح اللازمة لذلك.
وبالنسبة للاتحادات فهي مستقلة بذاتها وتتبع للجنة الأولمبية، لكن ذلك لا يمنع من الرفع بالطلبات كافة للمسؤولين، وعلى رأسهم وزير الرياضة الذي لن يتوانى عن دعم الألعاب كافة».
وعن إقامة مثل هذه البطولات في مراكز خاصة دون وجود مقرات معتمدة تتبع للوزارة، قال «الاتحادات لها أنظمتها وقوانينها، ونحن كمكتب للوزارة ندعم وفق صلاحياتنا وإمكاناتنا، والوزارة بالطبع ستعمل على تذليل الصعاب من أجل خلق بيئة جاذبة لمحبي هذه اللعبة، وتمكينهم من ممارستها شأنها شأن بقية الألعاب الأخرى».
كانت هذه تفاصيل خبر 128 لاعبا ببطولة البلياردو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.