128 لاعبا ببطولة البلياردو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول بطولة الاتحاد السعودي للبلياردو بمشاركة 128 لاعبا على مركز لي دايموند الرياضي بجدة، وتستمر 5 أيام.

وأقيم حفل افتتاح البطولة برعاية نائب مدير مكتب وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود، الذي دشن البطولة بضربة البداية.

وقدم عبود شكره لمركز لي دايمنود على تنظيم البطولة، كما أكد على دعم الوزارة لكل المناشط والبطولات الرياضية، وتسهيل كل الصعاب لشباب الوطن.

وعن انتقاد اللاعبين قلة الدعم من الاتحاد السعودي للبلياردو، أكد بن عبود «مسؤوليتنا ومكانتنا في منطقة مكة ممثلة بمكتب وزارة الرياضة بجدة في التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسهيل إقامة مثل هذه البطولات وتوفير التصاريح اللازمة لذلك.

وبالنسبة للاتحادات فهي مستقلة بذاتها وتتبع للجنة الأولمبية، لكن ذلك لا يمنع من الرفع بالطلبات كافة للمسؤولين، وعلى رأسهم وزير الرياضة الذي لن يتوانى عن دعم الألعاب كافة».

وعن إقامة مثل هذه البطولات في مراكز خاصة دون وجود مقرات معتمدة تتبع للوزارة، قال «الاتحادات لها أنظمتها وقوانينها، ونحن كمكتب للوزارة ندعم وفق صلاحياتنا وإمكاناتنا، والوزارة بالطبع ستعمل على تذليل الصعاب من أجل خلق بيئة جاذبة لمحبي هذه اللعبة، وتمكينهم من ممارستها شأنها شأن بقية الألعاب الأخرى».