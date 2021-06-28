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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوصف لاعب وسط المنتخب الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، نجولو كانتي باللاعب الأوفر والأكثر جهدا في وسط الملعب، إلا أن قائد المنتخب السويسري جرانيت تشاكا قال عنه قبل مواجهة فرنسا وسويسرا اليوم بدور الـ16 لأمم أوروبا «كانتي على الأرجح لديه 8 رئات»، تعبيرا على حركة اللاعب في الوسط وعدد الكرات التي يقتنصها ويقطعها أمام الخصوم.

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