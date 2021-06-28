أمم أفريقيا وكوبا أمريكا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمم أوروبا (دور الـ16) كرواتيا وإسبانيا 7:00م بملعب باركن ستاديون فرنسا وسويسرا 10:00م بملعب أرينا ناسيونالا كوبا أمريكا (الجولة الخامسة) الإكوادور والبرازيل 12:00م بملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو (المجموعة B) فنزويلا وبيرو 12:00م بملعب ماني جارينشا الوطني (المجموعة B)

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