صغار الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن فرغ الناديان الجماهيريان من موسمهما بخيره وشره، دشنا استعداداتهما للموسم الجديد بالملاسنات والمشاحنات، وعمل كل منهما على تسخير حاشيته في منصات التواصل الاجتماعي من أجل أن يعمل على التقليل من شأن الآخر!

تفننا في السخرية من بعضهما حول البطولات وعددها وتواريخها وتوثيقها، وبرعا في إطلاق الشائعات والحروب.

كثرت جولات الذهاب والإياب بينهما في (اللطم) أحدهما أطلق ما مفاده أن لاعب نده التقليدي، الوافد الجديد متهم بالتلاعب في نتيجة مباراة بدوري أوروبي، فلجأ الآخر سريعا للرد من خلال مطالبة لاعب جديد آخر ببث مقاطع فيديو جميعها كيدية من بينها مقطع بثه اللاعب لابنه يؤكد خلاله الصغير تشجيعه نادي والده، علما أن والده لم يرتد شعاره حتى الآن!