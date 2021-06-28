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صغار الكبار

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن فرغ الناديان الجماهيريان من موسمهما بخيره وشره، دشنا استعداداتهما للموسم الجديد بالملاسنات والمشاحنات، وعمل كل منهما على تسخير حاشيته في منصات التواصل الاجتماعي من أجل أن يعمل على التقليل من شأن الآخر!

تفننا في السخرية من بعضهما حول البطولات وعددها وتواريخها وتوثيقها، وبرعا في إطلاق الشائعات والحروب.

كثرت جولات الذهاب والإياب بينهما في (اللطم) أحدهما أطلق ما مفاده أن لاعب نده التقليدي، الوافد الجديد متهم بالتلاعب في نتيجة مباراة بدوري أوروبي، فلجأ الآخر سريعا للرد من خلال مطالبة لاعب جديد آخر ببث مقاطع فيديو جميعها كيدية من بينها مقطع بثه اللاعب لابنه يؤكد خلاله الصغير تشجيعه نادي والده، علما أن والده لم يرتد شعاره حتى الآن!

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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