أبها بطل تنس طاولة الصم

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وتُوج أبها بطلا بعد أن تصدر الترتيب في منافسات الزوجي والفردي، بينما جاء نادي جدة في المركز الثاني، وحل نادي الدمام في المركز الثالث.
وبارك القحطاني للفرق الفائزة، مقدما شكره إلى نادي الوحدة على استضافة البطولة.
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