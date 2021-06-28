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أبها بطل تنس طاولة الصم

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني أصحاب المراكز الأولى في بطولة المملكة لتنس الطاولة للصم، التي اختتمت أمس الأول على الصالة بنادي الوحدة بمدينة مكة المكرمة.

وتُوج أبها بطلا بعد أن تصدر الترتيب في منافسات الزوجي والفردي، بينما جاء نادي جدة في المركز الثاني، وحل نادي الدمام في المركز الثالث.

وبارك القحطاني للفرق الفائزة، مقدما شكره إلى نادي الوحدة على استضافة البطولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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