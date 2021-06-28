شكرا لقرائتكم خبر أبها بطل تنس طاولة الصم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني أصحاب المراكز الأولى في بطولة المملكة لتنس الطاولة للصم، التي اختتمت أمس الأول على الصالة الرياضية بنادي الوحدة بمدينة مكة المكرمة.

وتُوج أبها بطلا بعد أن تصدر الترتيب في منافسات الزوجي والفردي، بينما جاء نادي جدة في المركز الثاني، وحل نادي الدمام في المركز الثالث.

وبارك القحطاني للفرق الفائزة، مقدما شكره إلى نادي الوحدة على استضافة البطولة.