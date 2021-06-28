جائزة ستيريا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





سبييلبرغ (النمسا) : أحرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) متصدر الترتيب العام، المركز الأول في جائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد على حلبة ريد بول سبييلبرغ النمسوية.

وتقدم فيرستابن الذي حقق الفوز الرابع عشر في مسيرته الاحترافية على سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والفنلندي فالتيري بوتاس.

على أرض الفريق النمسوي والحلبة التي تحمل اسم نفس الشركة المالكة له، أكد فيرستابن، الطامح الى لقبه العالمي الأول، مجدداً أنه سيكون منافساً شرساً على اللقب الذي احتكره لأعوام طويلة فريق مرسيدس وسائقه هاميلتون، باحرازه السباق الرابع هذا الموسم فوسع الفارق من 12 الى 18 نقطة عن أقرب مطارديه البريطاني الساعي الى لقبه الثامن في مسيرته الاحترافية بعدما رفع رصيده الى 156 نقطة مقابل 138 للأخير.

وجاء سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس رابعا أمام سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس على حلبة ريد بول التي تقرر إقامة سباق ستيريا على أرضيتها بعد انطلاق الموسم.

تستضيف المرحلة التاسعة الأحد المقبل مع سباق جائزة النمسا الكبرى، في سباقين تمّ اقرارهما بعد إلغاء جائزتي كندا وتركيا (أُعيد السباق الأخير إلى الروزنامة ليقام بتاريخ 3 تشرين الأول/اكتوبر)، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وانطلق فيرستابن الذي تجاوز هاميلتون في الأمتار الأخيرة من السباق الماضي على حلبة لوكاستيليه في فرنسا، من المركز الأول للسباق الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم ونجح في إنهائه في الصدارة.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها فيرستابن (23 عاما) في الفوز بسباقين متتاليين، وساهم بالتالي في تحقيق فريقه ريد بول لأربعة انتصارات متتالية للمرة الاولى منذ عام 2013، العام الذي حقق فيه ثنائية اللقب العالمي للسائقين والصانعين.

كما هي المرة الثالثة التي يتوج فيها فيرستابن على حلبة سبيلبرغ بعد عامي 2018 و2019.

وصرخ فيرستابن من داخل سيارته عقب فوزه "مذهل، السيارة كانت مشتعلة اليوم!"، قبل أن يصعد إلى المنصة ويلوح للجماهير.

هاميلتون يُقرّ بسرعة منافسه

بعد تهنئة منافسه، قال هاميلتون "كان من المستحيل المنافسة، فهم أسرع".

وحل سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو في المركزين السادس والسابع تواليا، معوضين خروجهما خاليي الوفاض من سباق جائزة فرنسا. وأكمل الكندي لانس سترول (أستون مارتن) والإسباني فرناندو ألونسو (ألبين) والياباني يوكي تسونودا (ألفا توري) المراكز العشرة الأولى.

النتائج

في ما يأتي نتائج سباق جائزة سبيريا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم في الفورمولا واحد الأحد:

سبيلبرغ (النمسا): في ما يأتي نتائج سباق جائزة سبيريا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم في الفورمولا واحد الأحد:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1.22:18.927 ساعة

2. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 35.743 ثانية

3. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) بفارق 46.907 ثانية

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) بفارق 47.434 ثانية

5. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) بفارق 1 لفة

6. كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) بفارق 1 لفة

7. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) بفارق 1 لفة

8. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) بفارق 1 لفة

9. فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) بفارق 1 لفة

10. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) بفارق 1 لفة

11. كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) بفارق 1 لفة

12. سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) بفارق 1 لفة

13. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) بفارق 1 لفة

14. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) بفارق 1 لفة

15. انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) بفارق 1 لفة

16. ميك شوماخر (المانيا/هاس) بفارق 2 لفتين

17. نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) بفارق 3 لفات

18. نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) بفارق 3 لفات

أسرع لفة في السباق: لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)1:07.058 في اللفة 71 (معدل السرعة: 179,146 كلم/ساعة)

المنسحبون:

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري): التفاف (اللفة 3)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس): مشكلة ميكانيكية (اللفة 36)