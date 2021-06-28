شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: موسيماني "مبتكر" والأهلي يحتاج مهاجم سوبر واستمرار أكرم ضروري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي مدرب خلاق ومبتكر، واستطاع النجاح في كل البطولات التي خاضها حتى الآن.

وقال طه إسماعيل، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "موسيمانى لما جه مصر كان محتاج فترة يعرف كل ما يخص الفريق وقدرات اللاعبين، وإصراره في البداية على البدء بالكونغولى بواليا وجلوس محمد شريف على الدكة كان خسارة مزدوجة للأهلى".

وأضاف طه إسماعيل: "موسيمانى مدير فنى خلاق ومبتكر والدليل مباراة الترجى في تونس، وحمدى فتحى كان مفتاح لعب الأهلى خلال مواجهة الترجى التونسى بتونس، والأهلى أضاع الفوز على الترجى في عقر داره بـ جملة أهداف".

وتابع طه إسماعيل: "أرى أن الحفاظ على أكرم توفيق في الناحية اليمنى وعدم الاستعانة بمحمد هانى أمر ضرورى في النهائي، حتى لو كان محمد هانى جاهزا، ومباريات الدوري يلعب بالاثنين بالتناوب بينهما".

واستطرد: "أفشة يمتلك إبداع لا يملكه كل اللاعبين، ويستطيع توصيل المهاجمين إلى المرمى بصورة سهلة، ومن الصعب قطع الكرة منه وهى الميزة التي يتحكم من خلالها في طرق اللعب".

واختتم: "أحمد ياسر ريان قد لا يقدم نفس المردود الذى يقدمه مع سيراميكا في الأهلى بسبب كثرة الحلول في القلعة الحمراء، وعلى الرغم من أن محمد شريف يقدم مستويات كبيرة ومميز إلا أن الأهلى يحتاج إلى مهاجم من طراز فريد".