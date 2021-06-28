شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الاهلي: الفوز جاء في وقت مهم وأمامنا مباريات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار، رئيس نادى البنك الاهلي، أن الفوز جاء في توقيت مهم للغاية وتحقيق الثلاث نقاط وعلي فريق كبير مثل طلائع الجيش و سعيد بالروح القتالية العالية للاعبين التي كانت حاضرة في معظم أوقات اللقاء .

وأوضح أشرف نصار خلال تصريحات صحفية أن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال تعامل مع المباراة بكفاءة عالية ووضع سيناريوهات للقاء ساعدت علي تحقيق الفوز وغاب التوفيق عن الفريق في الكثير من المباريات ولكن الأداء كان متطوراً وأمامنا مباريات صعبة للغاية خلال الفترة المقبلة ولكن ثقتي في اللاعبين والجهاز الفني كبيرة جداً .