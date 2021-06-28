شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27/6/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يسوق والتر بواليا قبل التعاقد مع ثانى الصفقات الصيفية، وكاف يرفض تقديم نهائى أفريقيا والمنتخب الأولمبى يضم 3 لاعبين فقط من الأهلى ، واتحاد جدة يرسل موافقة رسمية على مشاركة أحمد حجازى فى أولمبياد طوكيو، و20 لاعبا واستبعاد عواد .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء المقاصة.

تأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يسوق والتر بواليا قبل التعاقد مع ثانى الصفقات الصيفية

كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلى بدأت تسويق الزامبى والتر بواليا، مهاجم ألفريق مبكراً، تمهيداً للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم هجوم الأهلى بالموسم الجديد. علم ”الخليج 365” أن الإتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض فكرة تقديم موعد نهائى دورى ابطال أفريقيا بين الأهلى وكايز تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو المقبل بالمغرب. دخل ربيع ياسين، نجم الأهلى السابق والمدير ألفنى الحإلى لفريق بتروجت، دائرة المرشحين لتدريب أسوان خلفاً لعلاء عبد العال، والذى رحل بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام وادى دجلة. تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من نادى اتحاد جدة السعودى، على مشاركة مدافعه الدولى أحمد حجازى مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل. ربيع ياسين يقترب من تدريب أسوان خلفاً لعلاء عبد العال كاف يرفض تقديم نهائى أفريقيا والمنتخب الأولمبى يضم 3 لاعبين فقط من الأهلي

أعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة ألفرنسى باتريس كارتيرون عن قائمة ألفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا فى الدورى العام بملعب الجيش بالسويس فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

جواب من تحت الباب يشعل أزمة إستبعاد سيدات الطائرة

أرسل الاتحاد المصرى للكرة الطائرة خطابا جديدا للاتحاد الأفريقى للعبة، اعتراضاً على طريقة إبلاغ منتخب سيدات الشاطئية بالاستبعاد من التصفيات الأفريقية القارية المقامة فى المغرب قبل ساعات من لقاء نصف النهائى، بإرسال الخطاب من تحت الباب فى الثالثة فجرا لرئيس البعثة، فى ظل ثبوت إصابة حالة كورونا لدى مدرب منتخب الرجال.

خاض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مرانا منفردا صباح اليوم، الأحد، قبل انطلاق مران ألفريق الجماعي، وغادر اللاعب النادى فور الآنتهاء من تدريباته بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

يبدأ مسئولو النادى الأهلى خلال ألفترة الحالية تسويق عدد من لاعبى ألفريق الذين لا يرغب الجهاز ألفنى فى بقاؤهم وأوصى برحيلهم ، وقال مصدر فى القلعة الحمراء أن إدارة النادى تقوم حالياً بتسويق كلاً من مروان محسن والكونغولى والتر بواليا وناصر ماهر والسنغإلى آليو بادجى مهاجم ألفريق الذى إنتهت إعارته مؤخراً لنادى أنقرة جودجو التركي.

بعد أزمة انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي.. لاعبان "صداع" فى رأس شوقى غريب

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي، خرج من حسابات شوقى غريب المدير ألفنى للمنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، لتعذر انضمام ألفرعون بسبب تمسك ناديه الإنجليزى بخدماته ورفضه الاستغناء عنه فى توقيت إقامة الأولمبياد الشهر المقبل.